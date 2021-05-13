Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 13.05.2021 20:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.05.2021 20:18
    ABONE OL

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, li ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla '’ü görüştü!

    Türkiye'nin için yaptığı diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı ve Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda ’te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları görüştü.

    AA
    Türkiye'nin 'Filistin' diplomasisi sürüyor!

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı ve Pakistan Dışişleri Bakanı ile telefonda 'te yaşanan son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımları görüştü.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Filistinli ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Görüşmede, Kudüs ve Filistin'deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
    'ndeki Filistinli direniş grupları, polisinin işgal altındaki 'te yer alan ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

    İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

    İsrail'in Gazze saldırılarında şimdiye kadar 18'i çocuk 87 Filistinli şehit oldu, 530 kişi yaralandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Varank'tan muhalefete Sedat Peker yanıtı
    Haberler Dünya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistinli ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla 'Kudüs’ü görüştü!