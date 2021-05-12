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    • Dünya
    • 13.05.2021 01:00
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    • 13.05.2021 01:00
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    'dan terör devleti 'e Filistin çağrısı: Saldırıları durdurun

    Dışişleri Bakanı Samih Şukri, li mevkidaşı kenazi ile yaptığı telefon görüşmesinde "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini" söyledi.

    Mısır'dan İsrail'e 'Filistin' çağrısı: Saldırıları durdurun

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Şukri, li mevkidaşı ile Ashkenazi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Şukri, Ashkenazi'ye "İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması gerektiğini" vurguladı.

    Mısır olarak bölgenin istikrarı için mevcut anlaşmazlıkları diplomasi ve müzakere yolu ile çözmeden yana olduklarını kaydeden Şukri, "Son gelişmeler, İsrail-Filistin barış girişimlerinin hiç beklemeden yeniden ve en kısa zamanda başlaması gerektiğini teyit ediyor." ifadelerini kullandı.



    KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
    Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin, işgal altındaki 'te yer alan ve 'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

    İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

    Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

    İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi yaralandı.

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