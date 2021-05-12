Siyonist terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...
Gazze'de masum sivilleri hedef alan İsrail, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli'yi şehit etti.
ÖLDÜRESİYE SALDIRIYORLAR
Terör devleti İsrail'de yaşayan fanatik Yahudiler de kana susamış gibi, masum Müslümanlara saldırmaya başladı.
Filistinlilerin evine ve dükkanlarına baskın düzenleyen İsrailliler, buldukları her kişiyi öldüresiye dövüyor.
KAFASINI EZDİLER
Arabası ile seyir halinde olan bir Filistinlinin önünü kesen fanatik Yahudiler, talihsiz adamı araç dışına çıkarıp başını ezdiler.