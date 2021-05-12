Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 12.05.2021 23:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.05.2021 23:18
    ABONE OL

    Son dakika: 'deki siyonist teröristler, Filistinli bir kişiyi arabasından çıkartıp kafasını ezdi

    Terör devleti , 'teki işgal girişimleri hız kazandırıp 'deki masum Filistinlileri hedef almaya devam ederken fanatik Yahudiler de Müslümanlara saldırmaya başladı. Siyonist teröristler, Filistinli bir kişiyi arabasından çıkartıp kafasını ezdi.

    Fanatik Yahudiler Müslümanlara saldırıyor!

    Siyonist terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...

    Gazze'de masum sivilleri hedef alan İsrail, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli'yi şehit etti.

    ÖLDÜRESİYE SALDIRIYORLAR
    Terör devleti İsrail'de yaşayan fanatik Yahudiler de kana susamış gibi, masum Müslümanlara saldırmaya başladı.



    Filistinlilerin evine ve dükkanlarına baskın düzenleyen İsrailliler, buldukları her kişiyi öldüresiye dövüyor.



    KAFASINI EZDİLER
    Arabası ile seyir halinde olan bir Filistinlinin önünü kesen fanatik Yahudiler, talihsiz adamı araç dışına çıkarıp başını ezdiler.



        KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR
        Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.



        İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

        Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bakan Hulusi Akar'dan İsrail hakkında sert açıklama
        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'deki siyonist teröristler, Filistinli bir kişiyi arabasından çıkartıp kafasını ezdi