Siyonist terör devleti İsrail, tüm dünyanın gözü önünde insanlık suçu işlemeye devam ediyor...



Gazze'de masum sivilleri hedef alan İsrail, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli'yi şehit etti.

Terör devleti İsrail'de yaşayan fanatik Yahudiler de kana susamış gibi, masum Müslümanlara saldırmaya başladı.