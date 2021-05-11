OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ OLAN SALDIRGAN YAKALANDI

Sosyal medyada ve haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre saldırganların iki kişi olduğu bildirilmişti. Olayda tek saldırgan yer aldığı ve 19 yaşındaki bu kişinin polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ajanların geçtiği son resmi bilgi olarak yer alıyor.