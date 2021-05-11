Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.
Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı.
İlk belirlemelere göre silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda en az 10 kişi de yaralandı.
OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ OLAN SALDIRGAN YAKALANDI
Sosyal medyada ve haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre saldırganların iki kişi olduğu bildirilmişti. Olayda tek saldırgan yer aldığı ve 19 yaşındaki bu kişinin polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ajanların geçtiği son resmi bilgi olarak yer alıyor.