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    • Dünya
    • 11.05.2021 16:42
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    • 11.05.2021 16:57
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    Tataristan 'da okula saldırı: 8 öğrenci öldü! Kan donduran paylaşım: Biyolojik çöp imha edeceğim

    Son dakika haberleri... 'ya bağlı 'nin başkenti 'da bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. 19 yaşındaki saldırgan etkisiz hale getirilirken olaydan önce sosyal medyada yaptığı paylaşım kan dondurdu. Saldırganın "bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim" ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

    Kan donduran paylaşım

    Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.

    Yerel yetkililerin ilk açıklamalarına göre, kimliği belirsiz iki kişi, Fayzi caddesindeki 175 numaralı okulda silahlı saldırı düzenledi. Saldırganları gören ve silah sesini duyan öğrenciler arasında panik yaşandı. Bazı öğrenciler pencerelerden atladı.

    İlk belirlemelere göre silahlı saldırıda 1 öğretmen ile 8 öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda en az 10 kişi de yaralandı.

    OKULUN ESKİ ÖĞRENCİSİ OLAN SALDIRGAN YAKALANDI
    Sosyal medyada ve haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre saldırganların iki kişi olduğu bildirilmişti. Olayda tek saldırgan yer aldığı ve 19 yaşındaki bu kişinin polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği ajanların geçtiği son resmi bilgi olarak yer alıyor.

        Olaydan sonra Tataristan Devlet Başkanı Rustam Minnikhanov'un yaptığı resmi açıklamaya göre saldırganın bölgede yaşayan 19 yaşındaki İlnaz Galyaviev olduğu, Galyaviev'in saldırıyı gerçekleştirdiği okulun eski bir öğrencisi olduğu açıklandı.

        "BİR SÜRÜ BİYOLOJİK ÇÖP İMHA EDECEĞİM"
        12'si çocuk toplam 16 kişinin hastaneye kaldırıldığı saldırının öncesinde İlnaz Galyaviev'in sosyal medyadan yaptığı korkunç paylaşım da ortaya çıktı. Galyaviev'in olaydan bir saat önce Telegram hesabından " Bugün bir sürü biyolojik çöp imha edeceğim. Sonra da kendimi vuracağım" paylaşımında bulunduğu anlaşıldı. Saldırıda kullanılan silahın da Galyaviev'e ait olduğu bildirildi.

        Saldırganların arkadaşlarının ifadelerine başvuran polisin edindiği bilgilerde, saldırgan Galyaviev'in sürekli olarak, ABD 'deki 11 Eylül 2001 terör saldırısı tarihinde doğmasıyla övündüğü belirtildi. Arkadaşları saldırgan İlnaz Galyaviev'in saldıryı işleyebileceklerine ihtimal vermediklerini ifade etti. Öte yandan, Kazan'da tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

            PUTİN'DEN FLAŞ KARAR
            Reuters'ın Kremlin kaynaklarına dayandırdığı son dakika gelişmesine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkedeki silah kontrolünün gözden geçirilmesi için emir verdi. Putin ayrıca saldırıda hayatını kaybeden ve yaralanan kişilerin aileleri için de acil yardımda bulunulması için talimat verdi.

            DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI
            Türkiye Dışişleri Bakanlığı saldırı ile ilgili taziye mesajı yayınladı. Yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi; 'Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, dost Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz.'

            OKULDA 820 KİŞİ VARDI
            Yerel medya, saldırının gerçekleştiği okulda, 52'si öğretmen, 70'i okul çalışanı ve 714 öğrenci olmak üzere yaklaşık 820 kişinin bulunduğunu aktardı. Saldırıda 32 yaralanın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
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            Haberler Dünya Tataristan Kazan'da okula saldırı: 8 öğrenci öldü! Kan donduran paylaşım: Biyolojik çöp imha edeceğim