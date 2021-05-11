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    • Dünya
    • 11.05.2021 10:29
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    • 11.05.2021 11:04
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    SON DAKİKA: 'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

    Son dakika haberine göre, Cumhuriyeti’nin başkenti ’daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi, ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor. Silahlı saldırıda ilk bilgilere göre, 11 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

    AA

    Rusya'ya bağlı Cumhuriyeti'nin başkenti 'da okulda çıkan silahlı çatışmada ilk belirlemelere göre, 11 kişi hayatını kaybetti.

    Rusya'ya bağlı 'nin başkenti Kazan'daki bir okulda silahlı saldırı düzenlendi.


    1'İ ÖĞRETMEN 8 ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
    İlk belirlemelere göre saldırıda, 1'i öğretmen 8 öğrencinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayın Kazan'daki Faizi Caddesi'nde 175 numaralı okulda meydana geldiği, kimliği belirsiz bir gencin okul yakınında sivillere ateş açtığı bildirildi. İlk bilgilere göre, saldırıyı gerçekleştiren genç vurularak gözaltına alındı. Okuldaki öğrencilerin tahliyesine devam ediliyor.

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