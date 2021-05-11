Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu.

OHAL İLAN EDİLDİ

Lod kentinde Müslümanların kendini savunmak için karşılık vermesi çatışmalar arttı. Binyamin Netanyahu çatışmalar sonrası Lod şehrinde OHAL ilan etti.