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    • Dünya
    • 12.05.2021 01:21
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    • 12.05.2021 02:03
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    'i işgal eden 'in katil Başbakanı Netanyahu şehrinde OHAL ilan etti!

    Siyonist 'in li müslümanlara yönelik saldırıları sürüyor. 'ya saldıran işgal güçleri 'te aralarında çocukların da olduğu 30 müslümanı şehit etti. 'in güneydoğusundaki kentinde İsrailli siyonistlerin Filistinli Müslümanlara saldırmasının ardından çıkan çatışmalar sonrası İsrail Başbakanı Lod şehrinde OHAL ilan etti.

    İHA
    Katil Netanyahu OHAL ilan etti!

    Siyonist İsrail'in Filistinli müslümanlara yönelik saldırıları sürüyor.

    Mescid-i Aksa'ya saldıran işgal güçleri Kudüs'te aralarında çocukların da olduğu 30 müslümanı şehit etti.

    Tel Aviv'in güneydoğusundaki Lod kentinde de İsrailli siyonistler Filistinli Müslümanlara saldırdı.

    Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu.

    OHAL İLAN EDİLDİ
    Lod kentinde Müslümanların kendini savunmak için karşılık vermesi çatışmalar arttı. Binyamin Netanyahu çatışmalar sonrası Lod şehrinde OHAL ilan etti.

    Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istemişti.

        İSRAİL SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR
        İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla Filistinli gençlere saldırıda bulundu.

        Filistin Sağlık Bakanlığı şehit sayısının 30'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 203 çıktığını bildirdi.

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