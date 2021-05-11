Lod kentinde İsrailli silahlı bir kişinin ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre yaralanan 3 Filistinliden biri şehit oldu.
OHAL İLAN EDİLDİ
Lod kentinde Müslümanların kendini savunmak için karşılık vermesi çatışmalar arttı. Binyamin Netanyahu çatışmalar sonrası Lod şehrinde OHAL ilan etti.
Lod şehri Belediye Başkanı Yair Revivo, şehirde artan çatışma ve protestoların ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan şehirde OHAL ilan etmesini ve polis yerine ordunun şehirde konuşlandırılmasını istemişti.