İsrail, günlerdir sürdürdüğü insanlık dışı eylemlere dozunu artırarak devam ediyor. İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate gece yarısı ses bombaları ve plastik mermilerle saldırmasıyla başlayan şiddet olayları füzeli saldırılara dönüştü.

ULUSLARARASI BASIN SESSİZ KALDI

Dünyanın gözü önünde, İsrail eliyle başlatılan terör olayları, uluslararası basında adeta Filistinlilerin üzerine yıkılmaya çalışıldı. İsrail ile olan siyasi ilişkileri çerçevesinde yaşanan olayları "terör" veya "İsrail şiddeti" olarak yansıtmaktan kaçınan birçok medya kuruluşu, yaşanan olayların tamamen karşılıklı ve eşit şartlarda yapılan misillemeler olarak yansıtmaya çalıştı.