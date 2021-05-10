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    • Dünya
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    • 10.05.2021 17:54
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    Son dakika: İsrail'in siyonist teröristleri kanlı ayaklarıyla i ile Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktı!

    Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, terör devleti İsrail'e bağlı polislerin sabah namazında Aksa'ya birden fazla kapıdan baskın düzenleyerek içerideki cemaate ses bombaları, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale ettiğini söyledi. Kisvani, İsrail güçlerinin i ile Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını söyledi.

    Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü, İsrail polisinin müdahale sırasında Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını belirtti

    Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki cemaate sabah namazındaki sert müdahalesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



    Mescid-i Aksa'ya birkaç kapıdan baskın düzenleyen İsrail polisinin Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktığını anlatan Kisvani, müdahale sırasında kendilerine birçok yaralı bilgisi geldiğini aktardı.



    FİLİSTİNLİLER GÖZALTINA ALINDI
    Kisvani, Mescid-i Aksa'nın Silsile ve Aslanlar Kapısı'ndan çıkan bazı yaralı Filistinlilerin İsrail güçlerince gözaltına aldığını kaydetti.

    Bugünün sakin geçmesini ümit ettiklerini ancak çatışmalar yaşandığını aktaran Kisvani, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'dan geri çekilmeleri konusunda Tel Aviv'e baskı yapılması için içeride girişimlerde bulunduklarını ve uluslararası mercilere çağrı yaptıklarını ifade etti.



        İSRAİL POLİSİNİN MESCİD-İ AKSA'DAKİ FİLİSTİNLİLERE MÜDAHALESİ
        Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi. Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.



        GAZ, PLASTİK MERMİ, SES BOMBASI...
        Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Polisin, dört saatlik sert müdahalesinin ardından Mescid-i Aksa'dan çekildiği bildirildi.



        İSLAM DÜNYASINA YARDIM ÇAĞRISI
        Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif'in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.
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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail'in siyonist teröristleri kanlı ayaklarıyla Kıble Mescidi ile Kubbetüs Sahra'nın çatısına çıktı!