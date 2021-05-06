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    • Dünya
    • 06.05.2021 20:55
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    • 06.05.2021 21:05
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    , eğitim için 'ın 8 milyon dolar maliyetli replikasının yapılmasını istedi

    'de başkan ve 'ın korunmasından sorumlu olan , eğitimler için Beyaz Saray'ın 8 milyon dolarlık replikasının yapılması talebinde bulundu. Birçok senatör Murray'ın bu fikrine maliyetinin yüksek olması nedeniyle karşı çıktı. İşte haberin ayrıntıları...

    AA
    ABD Gizli Servisi Beyaz Saray'ın kopyasını istedi

    Direktörü , katıldığı bir oturumunda 6 Ocak Kongre baskınını anımsatarak eğitim alanlarının önemine işaret etti.

    İlk olarak 2015'te 'ın eğitimler için kullanılacak 8 milyon dolarlık bir replikasının yapılmasının gündeme geldiğini ancak bu planın rafa kaldırıldığını anımsatan Murray, "Bu plan bir oyun değiştirici olabilir." ifadesini kulandı.

    Bu replikanın onlarca yıl boyunca Gizli Servis için eğitilen kişilere hizmet verebileceğinin altını çizen Murray, "Benim talebim, yetkililerimiz ve ajanlarımızın Beyaz Saray'da faaliyet gösterdiği alanların benzerlerinin inşa edilmesi." dedi.

    Murray, Beyaz Saray'ın böyle bir replikasının olmamasını "potasız sahada basketbol antrenmanı yapmaya" benzetti.

    Öte yandan birçok senatör Murray'ın bu fikrine maliyetinin yüksek olması nedeniyle karşı çıktı.

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    Haberler Dünya ABD Gizli Servisi, eğitim için Beyaz Saray'ın 8 milyon dolar maliyetli replikasının yapılmasını istedi