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    • 03.05.2021 00:17
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    İşgalci İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın Rihab şehit oldu!

    İşgalci İsrail Filistin'e ve Filistinlilere yönelik zulmünü sürdürüyor. İsrail askeri bu sabah işgal altındaki 'nın kenti yakınında 60 yaşındaki Rihab isimli kadını silahla vurarak şehit etti.

    AA
    İşgalci İsrail yine vurdu!

    İşgalci İsrail ortaya attığı asılsız iddiaları bahane edere Filistin'e ve Filistinlilere yönelik zulmünü sürdürüyor.

    YAŞLI KADINI VURDULAR
    İsrail askerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla' 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul silahla vurdu.

    ŞEHİT OLDU
    Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan Filistinli kadının şehit olduğu belirtildi.

    Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.

        İsrail akseri, bu sabah Beytüllahim yakınındaki Gush Etzion Kavşağı'nda bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Zalul'a ateş açarak ağır yaralamıştı.

        İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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        Haberler Dünya İşgalci İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın Rihab Muhammed Musa Zalul şehit oldu!