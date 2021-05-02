İşgalci İsrail ortaya attığı asılsız iddiaları bahane edere Filistin'e ve Filistinlilere yönelik zulmünü sürdürüyor.
YAŞLI KADINI VURDULAR
İsrail askerinin bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kenti yakınında 'bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla' 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul silahla vurdu.
ŞEHİT OLDU
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beytüllahim kenti yakınında İsrail askerince vurulan Filistinli kadının şehit olduğu belirtildi.
Yerel kaynaklar, hayatını kaybeden 60 yaşındaki kadının isminin Rihab Muhammed Musa Zalul olduğunu ve Beytüllahim kentine bağlı Husan kasabasında ikamet ettiğini dile getirdi.