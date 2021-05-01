



California 3 milyon 742 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 894 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 233 binden fazla vakayla Florida izledi.

Can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 78 ile ilk sırada bulunuyor, New York'ta ölü sayısı 52 bin 258 ve Texas'ta 50 bin 219 oldu.