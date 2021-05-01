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    • Dünya
    • 01.05.2021 13:31
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    • 01.05.2021 13:31
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    'da ölümleri sürüyor! 70 bini aştı

    salgınının sürdüğü 'da son 24 saatte hastalık nedeniyle 332 kişi daha hayatını kaybetti. Ülke genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 72 bin 90'a yükseldi.

    İran'da koronavirüs ölümleri sürüyor! 70 bini aştı

    'da yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 332 artarak 72 bin 90'a yükseldi.

    İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı.

    Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 17 bin 80 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 2 bin 390'ının hastanelere yatırıldığı belirtildi.

    Vaka sayısının 2 milyon 516 bin 157'ye çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 332 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının da 72 bin 90 olduğu ifade edildi.

    Kovid-19'a yakalanan hastalardan 5 bin 421'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 1 milyon 971 bin 64'e ulaştığı bildirildi.

    Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 15 milyon 961 bin 178 oldu.

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    İRAN'DA TOPLAM 1 MİLYON 100 BİN 917 DOZ AŞI YAPILDI
    Açıklamada ayrıca ülkede 889 bin 95 kişiye aşının ilk dozunun, 211 bin 822 kişiye ise ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

    Böylece ülkede şu ana kadar 1 milyon 100 bin 917 doz aşı uygulandığı açıklandı.

    Öte yandan ülke genelinde 198 şehrin "kırmızı", 157'sinin "turuncu", 74'ünün "sarı" ve 9 şehrin de "mavi" kategoride yer aldığı, kırmızı ve turuncu kategorideki şehirlere giriş-çıkışların yasak olduğu belirtildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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