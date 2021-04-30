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    • Dünya
    • 30.04.2021 22:46
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    • 30.04.2021 22:52
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    'ndan Biden'ın '1915 olayları' sözlerine ilişkin açıklama: 'nin "egemen dokunulmazlığını" etkilemez

    Başkanı 24 Nisan'da yaptığı açıklamada 1915 olaylarına ilişkin skandal ifadelere kullanarak 'soykırım' olarak nitelemişti. Biden'ın açıklamalarına 'de peş peşe tepkiler gelmişti. ABD'den yeni bir açıklama geldi. Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelediği açıklamanın, Türkiye'nin ABD mahkemeleri karşısındaki "egemen dokunulmazlığını" etkileme amacı taşımadığını açıkladı.

    AA
    ABD'den yeni 1915 açıklaması!

    Başkanı 24 Nisan'da 1915 olaylarına ilişkin skandal ifadeler kullandı. Biden olayları 'soykırım' olarak niteledi.

    Biden'ın açıklamalarına 'den peş peşe tepkiler yükselirken Başkan Erdoğan net bir şekilde cevap verdi.

    TÜRKİYE'DEN TEPKİ
    Erdoğan, "ABD Başkanı Biden, 24 Nisan günü yayımladığı bir mesajda coğrafyamızda bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız ve hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır." dedi. Arşivlerimizin açık olduğunu bildiren Erdoğan "Hodri meydan siz de elinizde belgeleriniz varsa gösterin" dedi.

    ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA
    , Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelediği açıklamanın, Türkiye'nin ABD mahkemeleri karşısındaki "egemen dokunulmazlığını" etkileme amacı taşımadığını açıkladı.

    ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden biri, yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetiminin 24 Nisan açıklamasının hukuken ne anlama gelebileceğiyle ilgili bir değerlendirme yaptı.

    Açıklamada, "Başkan'ın son açıklaması, ABD mahkemelerinin sivil yargılaması karşısındaki Türkiye'nin egemen dokunulmazlığını etkileme amacı taşımıyordu, ki bu durum Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası ile düzenlenmektedir." ifadesine yer verildi.

    ABD'de "Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası" (FSIA), yabancı devletlere Amerikan mahkemeleri nezdinde yargılamalardan muafiyet tanıyor.

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