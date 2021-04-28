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    • Dünya
    • 28.04.2021 17:30
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    • 28.04.2021 17:32
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    Dünyanın en pahalı posta pulunun 15 milyon dolar (122 milyon TL'ye) satıılması bekleniyor

    ’nda 1856 yılında üretilen posta pulunun başkent ’da yaklaşık 15 milyon dolar gibi rekor bir (122 milyon 932 bin TL) satılması bekleniyor.

    DHA
    Dünyanın en pahalı posta pulu

    'nda 1856 yılında üretilen posta pulu, servet değerinde satışa sunulacak. En eski pul olarak belirtilen posta pulunun başkent 'daki Sothebys Müzayede Evi'nde gösterime sunulduğu belirtildi. Haziran ayında açık arttırmada satışa sunulacak pulun, 15 milyon dolarla rekor fiyata satılması bekleniyor.

    "POSTA PULLARININ 'MONA LİSA'SI"
    Filatelik (posta pullarını konu edinen uğraş alanına verilen isim) Uzmanı , "Bu pul, posta pullarının 'Mona Lisa'sı gibidir. Bir sentlik pulun esas olarak gazete dağıtımı için kullanıldı.Ve bunların çoğu atılacaktı. Bu pulun günümüze ulaşması bir mucize" dedi. Pul, 1873'te İngiliz Guyanası'nda yaşayan asıllı adlı 12 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu. Vaughan'ın amcasının kağıtlarını karıştırdığı sırada bu pulu gördüğü ve değerli olduğunu düşündüğü gerekçesiyle sakladığı ifade edildi.

    1980 YILINDA 935 BİN DOLARA SATILMIŞTI
    Söz konusu pulun, yılında 935 bin dolara (7 milyon 677 bin TL) rekor fiyata satıldığı belirtildi. Alıcının kimliği başta açıklanmazken, daha sonra milyoner olduğu ortaya çıktı. Pulun şu anki sahibinin ise ayakkabı tasarımcısı olarak tanınan tasarımcı olduğu bildirildi.

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