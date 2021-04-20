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    • 20.04.2021 22:46
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    ve arasındaki geriliminde yeni gelişme! Zelenskiy'den Putin'e sıcak bölgede görüşme çağrısı

    Devlet Başkanı y, 'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan bölgesinde görüşme teklifinde bulundu.

    Haberler Dünya Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbass geriliminde yeni gelişme! Zelenskiy'den Putin'e sıcak bölgede görüşme çağrısı