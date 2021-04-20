Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtildi.
- Dünya
- 20.04.2021 22:46
- -
- Son Güncelleme:
-
- 20.04.2021 22:46
Ukrayna ve Rusya arasındaki Donbass geriliminde yeni gelişme! Zelenskiy'den Putin'e sıcak bölgede görüşme çağrısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulundu.
Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtildi.