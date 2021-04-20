Ukrayna'dan Rusya'ya Donbass çağrısı geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna'nın doğusunda iki ülke arasında gerilime konu olan Donbass bölgesinde görüşme teklifinde bulunduğu belirtildi.





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