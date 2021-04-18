Ateş topuna dönen Karadeniz'de Rus donanması Kerç Boğazı'nın girişini kapattı, gece yarısı Azak Denizi'ne girmek isteyen Ukrayna gemilerine Rusya tarafından ateş açıldı.
Rus lider Vladimir Putin Hazar Denizi'ndeki 15 savaş gemisini Karadeniz'e sevk etti, ardından donanmayı daha da güçlendirmek için Akdeniz'deki iki gemiyi daha İstanbul Boğazı'ndan geçirdi.
Tank taşıyan Alexander Otrakovsky ile Kondopoga adlı savaş gemileri, Putin'in el koyduğu Kırım'daki Sivastopol'da üslenen Rusya'nın Karadeniz Filosu'na katıldı.