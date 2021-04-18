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    • 18.04.2021 14:09
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    Karadeniz’de ortalık karışıyor! Rus ordusu ’nın o şehrini kuşatıp Kerç Boğazı’nı kapattı! Gerilimin içine ler de girdi

    Karadeniz’de Rusya ve arasındaki Donbass krizi giderek savaşa dönerken gelen bir son dakika haberi şok etkisi yarattı. Rus ordusuna ait 9 savaş gemisi Ukrayna’nın sahil şehri olan Mariupol'u kuşattı. Kerç Boğazı’nın girişini kapattı. Bölgeden silah sesleri gelirken The Times’ın manşeti ise ortalığın karışacağını gözler önüne serdi.

    Ateş topuna dönen Karadeniz'de Rus donanması Kerç Boğazı'nın girişini kapattı, gece yarısı Azak Denizi'ne girmek isteyen Ukrayna gemilerine Rusya tarafından ateş açıldı.

    Rus lider Vladimir Putin Hazar Denizi'ndeki 15 savaş gemisini Karadeniz'e sevk etti, ardından donanmayı daha da güçlendirmek için Akdeniz'deki iki gemiyi daha İstanbul Boğazı'ndan geçirdi.

    Tank taşıyan Alexander Otrakovsky ile Kondopoga adlı savaş gemileri, Putin'in el koyduğu Kırım'daki Sivastopol'da üslenen Rusya'nın Karadeniz Filosu'na katıldı.

        Rus medyası, en az dokuz savaş gemisinin Azak Denizi'ne girdiğini ve Ukrayna'nın sahil şehri Mariupol'u kuşattığını bildiriyor. Rusya Savunma Bakanlığı'na yakın yerel medyadaki haberlerde, Ukrayna donanmasının Mariupol limanında mahsur kaldığı yazıldı.

        Moskova'nın adımını gayr-i meşru olarak tanımlayan NATO, "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Ukrayna limanlarına serbest erişimi sağlaması ve serbest seyrüsefere izin vermesi çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

        Rus medyasında ayrıca Ukrayna donanmasının Hazar Denizi'nden Karadeniz'e geçiş yapan Rus savaş gemilerini durdurmayı denediği ancak söz konusu hamlenin başarısız olduğu ileri sürüldü.

            İLK KRİZ 2018'DE
            Kerç olayı, boğazda Ukrayna ile Rusya arasında 2018 yılında çıkan ve üç Ukrayna gemisinin ele geçirilmesine ve Rusya'nın bir konteyner gemisi kullanarak boğazı kapatmasına neden olan, nihayetinde de diplomatik bir krize yol açan bir çatışmanın yankılarını taşıyor.

            Bakanlık, kısıtlamaların Kırım'ın batı ucunu, yarımadanın Sivastopol'dan Hurzuf'a kadar giden güney kıyı şeridini ve Opuksky Doğa Koruma Alanı yakınlarındaki Kerç yarımadasının bir kısmını etkileyeceğini söyledi.

            TÜRK SİHA'LARINA KARŞI YENİ ADIM
            Yerel medyada dikkat çeken bir başka haber ise, Putin'in Ukrayna'nın elindeki Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'lere karşı Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçılara ağır silahlar sevketmesi oldu. Haberlere göre, Pantsir ve Tor'un ardından elektronik sistemler Ukrayna'nın doğusuna konuşlandırılacak.

                İNGİLİZ GEMİLERİ MAYIS'TA KARADENİZ'DE
                İngiliz The Sunday Times gazetesi ise, Britanya'nın Ukrayna'ya destek için Mayıs ayında iki savaş gemisini İstanbul Boğazı'ndan geçirip Karadeniz'e yollayacağını duyurdu.

                The Times'ın haberinde, Akdeniz'de bulunan uçak gemisi Queen Elizabeth'teki F-35 jetleri ve denizaltı avcısı Merlin helikopterlerinin de söz konusu gemilere destek vereceği belirtildi.

                Uçaksavar füzeleri ve denizaltı savarlarla yüklü gemilerin Karadeniz'e sevk edilmesine ilişkin henüz İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan resmi bir açıklama yapılmış değil.

                    ABD SAVAŞ GEMİLERİ GİRİT'TE
                    ABD'nin Karadeniz'e göndermeyi Başkan Joe Biden ve Putin arasındaki görüşmenin ardından askıya aldığı savaş gemileri USS Donald Cook ve USS Roosevelt ise, Akdeniz'deki Yunan adası Girit'te demirledi.

                    Uluslararası haber ajansı Reuters ise, bağımsızlığını ilan eden ancak hiç kimsenin tanımadığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Rus yanlısı ayrılıkçıların asker topladığını bildiriyor.

                    Rus yanlısı ayrılıkçıların kurduğu orduya yeni katılanlara eğitim verilirken, ateş hattının Ukrayna tarafında askerler elleri tetikte bekliyor.

                        Reuters ayrıca, bir Ukraynalı kadın askerin periskop kullanarak çatışma bölgesindeki Rus yanlısı milisleri gözlemlediği bir kareyi de servis etti.

                        Mart ayı sonunda Donbas'ta ateşkesin havaya uçmasıyla Rusya Ukrayna sınırına on binlerce asker, binlerce tank ve devasa bir ordu yığmış durumda. S-400 füze savunma sistemleri de Kırım'a sevk edildi.
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