SON DAKİKA: Rusların Bayraktar TB-2 travması! Lancet isimli İHA tanıtımında Türk SİHA'larını kullandılar

TÜRKİYE 6 ÜLKE ARASINDA

Türkiye kendi silahlı İHA ve mühimmatlarını üreten 6 ülkenin arasında yer alıyor. Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen, teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2 ile TSK 2014'te tanıştı. 2015'te silahlandırılan İHA; TSK, Jandarma, Emniyet ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 160 adet var.