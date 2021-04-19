SON DAKİKA: Rusların Bayraktar TB-2 travması! Lancet isimli İHA tanıtımında Türk SİHA'larını kullandılar

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar SİHA'larına yetişmek için geç kaldık diyen Ruslar, tam anlamıyla TB2'ye odaklanmış durumda.
Dubna'da kuracakları üretim üssü ile TB2'nin teknolojisini yakalamayı hedefleyen Ruslar, Lancet isimli kamikaze dronlarının tanıtımında imha edilen bir TB2 animasyonu kullandılar.
KENDİ İHA'LARINI TANITIRKEN TB2'Yİ KULLANDILAR
Rossiya 1 televizyonunda Rusya Merkezli Kaleşnikof şirketine bağlı ZALA AERO tarafından üretilen 'havada mayın döşeme' sistemi temelli yeni İHA'ların tanıtıldığı bir animasyon yayınlandı.