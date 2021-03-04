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İHA ve SİHA'lar NATO raporunda! SİHA'ların gücü bir kez daha kanıtlandı!

Dağlık Karabağ'da bölgenin kaderini değiştiren SİHA'lar adeta dünyanın gözdesi olurken NATO'nun raporu büyük yankı uyandırdı. NATO raporunda Bayraktar TB2'ler taktiksel İHA kullanımında "başarılı bir örnek" olarak gösterilerek, "Türk yapımı bu SİHA'lar, kara birliklerinin güvenliğini sağlamak için tanklar, hava savunma sistemleri, obüsler ve askeri üsler dahil olmak üzere çok çeşitli askeri hedefleri vurdu ve imha etti. Bu da İHA'ların Yakın Hava Desteği (CAS) konusundaki etkinliğine dair bir kanıt oldu" ifadelerini kullandı.

04.03.2021 11:06 - Son Güncelleme: 04.03.2021 11:06
İHA ve SİHA'lar NATO raporunda! SİHA'ların gücü bir kez daha kanıtlandı!

Karabağ, Suriye, Libya ve Irak'ta tarih yazan Türk İHA/SİHA'ları NATO raporunda da yer aldı. Rus savunma sistemi Pantsir'leri Libya'da 1 saatte yok eden Türk SİHA'larından övgüyle söz edildi.

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İHA ve SİHA'lar NATO raporunda! SİHA'ların gücü bir kez daha kanıtlandı!

RUS YAPIMI PANTSİR'LER YERLE BİR EDİLDİ
Libya Ordusuna ait silahlı insansız hava aracınının (SİHA), ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislere sevk edilen hava savunma sistemini (HSS) imha ettiği bildirildi.

İHA ve SİHA'lar NATO raporunda! SİHA'ların gücü bir kez daha kanıtlandı!

Libya Ordusu resmi sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, ordunun hava unsurlarının, Hafter milislerinin işgalindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü'ne henüz gönderilen, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) temin ettiği Rus yapımı Pantsir tipindeki HSS'yi imha ettiğini duyurdu.

İHA ve SİHA'lar NATO raporunda! SİHA'ların gücü bir kez daha kanıtlandı!

NATO RAPORUNA SİHA DAMGASI
Pantsir bataryaları ile ilgili değerlendirmenin devamında Bayraktar TB2'lerden bahsedildi. Haber7'nin haberine göre, NATO raporunda Bayraktar TB2'ler taktiksel İHA kullanımında "başarılı bir örnek" olarak gösterilerek, "Türkiye, İdlib'e düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'nda ilk kez SİHA'ları birincil unsur olarak kullandı. Türkiye, buradaki çok sayıda hedefi SİHA'larla vurdu. Türk yapımı bu SİHA'lar, kara birliklerinin güvenliğini sağlamak için tanklar, hava savunma sistemleri, obüsler ve askeri üsler dahil olmak üzere çok çeşitli askeri hedefleri vurdu ve imha etti. Bu da İHA'ların Yakın Hava Desteği (CAS) konusundaki etkinliğine dair bir kanıt oldu" ifadeleri kullandı.

İHA ve SİHA'lar NATO raporunda! SİHA'ların gücü bir kez daha kanıtlandı!

Suriye'deki aktif Pantsir sisteminin, bu tarz İHA'lar için ciddi bir tehlike arz ettiği ve hemen vurulması gereken bir hedef olduğu vurgulanan raporda, İdlib'deki Rus sisteminin bunu başaramadığı şu cümlelerle açıklandı: