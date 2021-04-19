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    • Dünya
    • 19.04.2021 13:34
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    • 19.04.2021 13:43
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    'da koronavirüste iki yeni mutasyon daha ortaya çıktı! "Daha öncekilerden çok farklı" diyerek duyurdular!

    Son dakika haberleri... Dünyayı bir seneyi aşkın bir süredir ele geçiren yeni tip koronavirüs şu ana kadar milyonlarca kişiye bulaşırken milyonlarca kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. İnsanlığın başına bela olan koronavirüsle ilgili bir son dakika haberi daha geldi. 'da Kovid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı. Söz konusu mutasyonların daha önce görülenlerden çok farklı olduğu belirtildi. İşte detaylar...

    Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, Sibirya ve Kuzeybatı mutasyonu olarak adlandırdıkları Kovid-19'un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

    Rusya'da Kovid-19'un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafınan yapılan açıklamada, "Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz" diyerek, "Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı" ifadelerine yer verdi.

    SİBİRYA VE KUZEYBATI MUTASYONU
    Popova, Rusya Bilimler Akademisi'nde yapılan toplantıdaki açıklamasında, mutasyonlara 'Sibirya mutasyonu' ve 'Kuzeybatı mutasyonu' adı verildiğini ifade ederek, Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.

        ÜLKEDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU
        Ülkede son 24 saatte tespit edilen 8 bin 632 yeni koronavirüs vakası ile birlikte şuana dek görülen vaka sayısı 4 milyon 710 bin 690'a çıktı. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 105 bin 928'e yükseldi.

        KORONAVİRÜS SALGININDA SON 24 SAAT
        Vaka sayısı ABD'de 32 milyon 322 bine, Hindistan'da 14 milyon 762 bine, Brezilya'da 13 milyon 834 bine ve Fransa'da 5 milyon 260 bine yükseldi.

        Hindistan'da son 24 saatte 234 bin 692 yeni vaka tespit edilmesiyle, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

        İtalya Başbakanı Mario Draghi, salgına yönelik ülke genelinde uygulanan sıkı tedbirlerin 26 Nisan'dan itibaren açık hava etkinliklerine ağırlık verecek şekilde kademeli gevşetileceğini bildirdi.

            Sırbistan hükümeti, ülkedeki Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki restoran ve kafelerin ramazan ayı boyunca saat 23.30'a kadar çalışmasına müsaade etti.

            Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, hükümetin salgınla mücadelesinin yetersizliği ve aşı tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle protesto gösterisi düzenlendi.

            Türkiye'nin salgınla mücadele kapsamında hibe ettiği 10 bin doz Sinovac aşısı Bosna Hersek'e ulaştı.

            Karadağ'da, 19 Nisan Pazartesi gününden itibaren yüz yüze eğitime geçileceği bildirilirken, sokağa çıkma yasağının gece yarısından itibaren başlaması, restoran ve kafelerin ise saat 23.00'a kadar çalışması kararlaştırıldı.

                Çin'in, ilk yabancı Kovid-19 aşısını temmuz ayına kadar onaylamayı planladığı belirtildi.

                Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Haşimoto Seiko, salgın sebebiyle oyunların iptali ihtimalinin olmadığını söyledi.

                Fas Kralı 6. Muhammed, salgınla mücadeleye destek amacıyla Lübnan'a 90 ton gıda yardımı gönderdi.

                Eski Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin (95), Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

                Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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                Haberler Dünya Rusya'da koronavirüste iki yeni mutasyon daha ortaya çıktı! "Daha öncekilerden çok farklı" diyerek duyurdular!