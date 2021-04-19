Rusya'da Kovid-19'un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafınan yapılan açıklamada, "Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz" diyerek, "Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı" ifadelerine yer verdi.