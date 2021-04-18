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    • 19.04.2021 01:31
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    • 19.04.2021 01:31
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    'nin eyaletinde : 3 kişi öldü

    Bir alışveriş merkezi yakınında yaşanan da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis, şu anda yaralı olmadığını açıkladı.

    AA
    ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü

    'nin en büyük eyaletlerinden 'ın kentinde meydana gelen da 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Texas'ın Austin kentinde yerel saatle sabah saatlerinde yaşandığı bildirilen olayla ilgili olarak Austin-Travis bölgesi polisi bir açıklama yaptı.

    Bir alışveriş merkezi yakınında yaşanan silahlı saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan polis, şu anda yaralı olmadığını bildirdi. Polis, saldırganın yakalanması için halen çalışmaların sürdüğünü belirterek, bölgede yaşayan sakinlerin olay mahallinden uzak durması çağrısında bulundu.

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