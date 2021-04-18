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    • 18.04.2021 15:05
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    • 18.04.2021 15:35
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    SON DAKİKA: 'de bara saldırı! 3 kişi öldü

    Son dakika haberine göre; 'nin eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

    AA
    ABD'de kanlı saldırı! 3 kişi öldü

    'de bir kargo şirketinde sekiz kişinin öldüğü saldırının yankıları sürerken, bu kez eyaletinde bir barda silah sesleri duyuldu.

    Associated Press (AP) haber ajansı, Konesha ilçesindeki House Tavern isimli mekanda silahlı saldırı gerçekleştiğini bildiriyor.

    ilçe polis ekibinden çavuş David Wright, üç kişiyi öldüren saldırganın henüz yakalanamadığını söyledi. Polis, saldırganın doğrudan tavernayı hedef aldığını ve ilçe sakinleri için bir tehlike olmadığını da belirtiyor.

    Saldırı sırasında kapalı olan tavernada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

    Indianapolis kentindeki kargo şirketi FedEx'in binasında hafta içi gerçekleşen kanlı saldırıda sekiz kişi ölmüş, saldırganın eski bir çalışan olduğu açıklanmıştı.

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