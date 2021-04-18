ABD'de bir kargo şirketinde sekiz kişinin öldüğü saldırının yankıları sürerken, bu kez Wisconsin eyaletinde bir barda silah sesleri duyuldu.

Associated Press (AP) haber ajansı, Konesha ilçesindeki Somers House Tavern isimli mekanda silahlı saldırı gerçekleştiğini bildiriyor.

Kenosha ilçe polis ekibinden çavuş David Wright, üç kişiyi öldüren saldırganın henüz yakalanamadığını söyledi. Polis, saldırganın doğrudan tavernayı hedef aldığını ve ilçe sakinleri için bir tehlike olmadığını da belirtiyor.

Saldırı sırasında kapalı olan tavernada yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, yetkililer hayatını kaybedenlerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.

Indianapolis kentindeki kargo şirketi FedEx'in binasında hafta içi gerçekleşen kanlı saldırıda sekiz kişi ölmüş, saldırganın eski bir çalışan olduğu açıklanmıştı.