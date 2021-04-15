Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 16.04.2021 00:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.04.2021 00:08
    ABONE OL

    Yunan Dışişleri Bakanı 'a polemik çıkarma emri 'ten geldiği belirlendi

    Dışişleri Bakanı ile 'daki ortak basın toplantısında 'ye yönelik diplomatik teamülleri aşan ifadeler kullanan Yunan Dışişleri Bakanı 'ın skandal yaratan tutumunun perde arkasında Başbakanı 'in talimatlarının olduğu ortaya çıktı. Dendias ayrıca basın toplantısındaki içi boş söylemleriyle süslediği şovenist tutumuna karşı Bakan Çavuşoğlu'ndan sert yanıtlar alınca , azınlıklar ve Kıbrıs sorunu hakkındaki iddialarını üzerinden devam ettirdi.

    Dendias'a olay çıkarma emri veren Miçotakis çıktı

    Yunanistan'da yayın yapan Ethnos gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Dendias'ın Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile istişare halinde olduğunu yazdı.

    Gazete, Dendias'ın dün ve bugün Başkan Tayyip Erdoğan ile görüşmesinden sonra ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeden önce Miçotakis ile kapsamlı bir teatide bulunduğunu aktardı.

    Ethnos gazetesi, Dendias'ın provoke edilmesi halinde, buna uygun şekilde karşılık vermesi konusunda açık talimat aldığını duyurdu.

    Ancak toplantının dostça bir atmosferde başlaması ve Bakan Çavuşoğlu'nun iki ülke arasındaki fikir ayrılıklarını diplomatik teamüller içinde ifade ettiği net bir şekilde görülürken, Nikos Dendias'ın saldırgan üslubu toplantının havasını bir anda değiştirdi.

    Bakan Çavuşoğlu, "Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım ama ilk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum" derken sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil."

    SERT KARŞILIKLAR ALAN DENDİAS TWITTER'DAN CEVAP VERDİ

    Ortak basın toplantısında şovenist ve mesnetsiz açıklamalarına karşılık Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sert tepkisiyle karşılaşan Dendias, şimdi de öne sürdüğü iddialarına Twitter'dan devam etti.

    ÇAVUŞOĞLU'NUN KARŞISINDA YETERSİZ KALAN DENDİAS TWİTTER'A KOŞTU

    Türkiye'nin kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu iddiasıyla tweet'lerine başlayan Dendias, "Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli bir koşul gerginliğin azaltılması ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasıdır. Geçmişte, suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır." dedi.

    Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığı, yalnızca dini kimlikleri üzerinden ele alan Dendias, Lozan Anlaşması'nı kendince yorumlayacak kadar ileri gitti.

    LİBYA İLE YAPLAN DENİZ YETKİ ANLAŞMASINI, MUHTIRA OLARAK NİTELENDİRDİ

    Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini de Yunanistan'la olan ilişkilerine bağlamaya çalışan Yunan bakan, Libya ile yapılan Deniz yetki anlaşmasına da gönderme yapmaktan geri durmadı.

    Deniz yetki anlaşmasını bir muhtıra olarak nitelendiren Dendias konuyla ilgili, "Sözde Türk-Libya muhtırası, Deniz Hukukuna uygun olmadığı için Avrupa Konseyi tarafından kınandı." ifadelerini kullandı.

    Dendias'ın Twitter'dan Türkiye aleyhine yaptığı iddialar şöyle:

        "Yunanistan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin iyileştirilmesi için gerekli bir koşul gerginliğin azaltılması ve kışkırtıcı eylemlerden kaçınılmasıdır. Geçmişte, suçlu eylemler önemli ölçüde artmıştır.

        "TÜRK MÜSLÜMAN AZINLIK" DİYEMEDİ

        Yunanistan'da Müslüman bir azınlık var, Lozan Antlaşması ile tanınıyor, bu Yunan devletinin görüşü.

        Tüm uluslararası toplum tarafından kabul edilen tek çözüm Kıbrıs'taki iki bölgeli iki toplumlu federasyondur. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin haklarını ihlal eden eylemlerden kaçınılmalıdır.

        Yunanistan, Türkiye istediği sürece Türkiye'nin katılım sürecini destekliyor. Herhangi bir aday ülkede olduğu gibi, ihlal edilemez bir kural vardır: Bir Üye Devletin bölgesel egemenliğine saygı.

        Sözde Türk-Libya muhtırası, Deniz Hukukuna uygun olmadığı için Avrupa Konseyi tarafından kınandı.

        "AB ÜÇÜNCÜ TARAF DEĞİLDİR..."

        Miçotakis hükümetinin görüşü, birlikte çalışmak her iki ülkenin çıkarınadır.

        Yunanistan, Türkiye ile yavaş yavaş olumlu bir gündem başlatmaya hazır. Bu, uluslararası hukuku, Avrupa müktesebatını terk etmek anlamına gelmez. AB üçüncü taraf değildir. Tarihte devletlerin bir arada var olmasının en gurur verici örneği ailemizdir."
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a polemik çıkarma emri Kiryakos Miçotakis'ten geldiği belirlendi