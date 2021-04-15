29 Mart'ta meydana gelen olayın video kaydı ilk kez Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot'un düzenlediği basın toplantısında yayınlandı.
Videoda, polisin karanlık bir sokakta "Hemen dur!" diyerek bir çocuğu kovaladığı, çocuğun durması üzerine "Ellerini göster. Onu yere bırak, yere bırak!" şeklinde bağırdığı ve çocuğun ellerini havaya kaldırırken tek el silah sesi ile yere yığıldığı görüldü.
Olayın Chicago'nun Little Village mahallesinde meydana geldiği ve vurulan kişinin 13 yaşındaki Adam Toleda olduğu belirtildi.
Savcılık, silah sesleri ihbarı üzerine polisin olay yerine gittiğini ve Toleda'nın elinde silah olduğu halde kaçmaya çalıştığını kaydetti.