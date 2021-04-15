ABD'de George Floyd ve Daunte Wright isimli siyahilerin polis tarfından öldürülmesinin ardından siyahilere yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.
ABD'de Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı.
Jackson'un hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye polis çağrıldı. Hastanede Jackson'ın üstü polisler tarafından arandı.
Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'un silahı olduğu uyarısında bulundu.
VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Jackson polislerin aramaya karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı.