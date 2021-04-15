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    • Dünya
    • 15.04.2021 18:08
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    • 15.04.2021 18:30
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    ’de lere yönelik polis şiddeti sürüyor! isimli kişi hastanede vurularak öldürüldü

    Son dakika haberi... 'de ve Daunte Wright isimli lerin polis tarfından öldürülmesinin ardından benzer bir olay daha yaşandı. Bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan isimli siyahi, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü.

    ABD polisi yine öldürdü!

    ABD'de George Floyd ve Daunte Wright isimli siyahilerin polis tarfından öldürülmesinin ardından siyahilere yönelik polis şiddetine bir yenisi daha eklendi.

    ABD polisi bir siyahiyi daha öldürdü! Olay, polis kamerasında

    ABD'de Ülkenin Ohio eyaletinin Columbus kentinde parkta bayılan Miles Jackson hastaneye kaldırıldı.

    Jackson'un hakkında arama emri olduğu ortaya çıkarken, hastaneye polis çağrıldı. Hastanede Jackson'ın üstü polisler tarafından arandı.

    Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'un silahı olduğu uyarısında bulundu.

    VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
    Jackson polislerin aramaya karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı.

        Jackson, Polisin "silahını bırak" çağrısına uymadı. Polislere karşı direnen Jackson polis tarafından vurularak öldürüldü.

        OLAY ANI KAMERADA
        Jackson'un hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

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