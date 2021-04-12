Arap ülkelerinin büyük çoğunluğu ramazan ayına yarın giriyor, Şiiler ise Çarşamba...

Nihai kararlarını dün bildirmeyen Suudi Arabistan ve Yemen'in yanı sıra Bahreyn, Filistin, BAE ve Sudan da ramazanın salı günü başlayacağını açıkladı.
Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus, Mısır, dün akşam hilalin görülememesi nedeniyle pazartesi gününün şaban ayının son günü olduğunu ve ramazan ayının ilk gününün salı olacağını duyurmuştu.
IRAK'TA SÜNNİLER SALI, ŞİİLER ÇARŞAMBA GÜNÜ ORUÇ TUTMAYA BAŞLAYACAK
Irak Sünni Vakfından dün yapılan yazılı açıklamada, "Pazar akşamı ramazan hilali görülmemiştir. Şaban ayının pazartesi sona ermesi nedeniyle salı ramazan ayının ilk günü olacaktır." ifadelerine yer verilmişti.
Irak'ta Şiilerin en büyük dini mercisi Ali es-Sistani ise ramazan ayının çarşamba günü başlayacağını açıkladı.
Irak'ta uzun yıllardır Sünniler ile Şiiler ramazan ayına farklı günlerde başlıyor.
UMMAN'DA RAMAZAN AYI ÇARŞAMBA GÜNÜ BAŞLAYACAK