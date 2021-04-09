Haberde görüşlerine yer verilen Fransa'daki merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinden (LR) Avrupa Parlamentosu milletvekili Arnaud Danjean, "(Michel ile von der Leyen arasındaki) İlişki ilk günden bu yana nefretle dolu. Türkiye'deki sahne en görünen sahne ama ikisi ile ekipleri arasında neredeyse her gün başka sahneler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Başkan Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması ziyaretten bu yana Avrupa basınına konu oluyor.