Tarihinin en büyük sınır dışı operasyonuna girişen İsrail ordusu, Güney Kıbrıs'la birlikte Türkiye'ye açık şekilde gözdağı verdi. Fotoğraf ve görüntüleri, Güney Kıbrıs resmen yayınladı.
Savaş uçakları, donanma ve özel kuvvetler askerleriyle Kıbrıs'a çıkarma yapan İsrail, F-35'lerin de yer aldığı jetlerini Onisilos-Gedeon 2021 tatbikatı için adaya getirdi.
İsrail jetlerinin yüksek ve alçak irtifadan belirlenen hedefleri vurması üzerine kurgulanan gövde gösterisine ilişkin yayınlanan görüntülerde, F-35 savaş uçaklarındaki lensler dikkat çekti.