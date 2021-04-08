SON DAKİKA: İngiltere'de bir ilk! Kraliçe Elizabeth Buckingham Sarayı’nın bahçesini halka açıyor

Son dakika haberleri... İngiltere'de Kraliçe Elizabeth, kraliyet tarihinde bir ilke imza attı. Elizabeth, Buckingham Sarayı'nın bahçesini piknik yapmak için halka açmaya karar verdi. Bahçenin içinde üç dönümlük bir göl yanı sıra, bahçede bir de tenis kortu bulunuyor. Buckingham Sarayı, dünyanın en büyük ve lüks sarayları arasında 14'üncü sırada yer alıyor.

08.04.2021 09:51 - Son Güncelleme: 08.04.2021 09:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





