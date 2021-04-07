Son günlerde olanların, ülkede yaşanan en zor günler olmadığını ancak "olayın faillerinin ev içinden kişiler olması nedeniyle" bunlardan acı, şaşkınlık ve üzüntü duyduğunu aktaran Kral Abdullah, "Öncelikli sorumluluğum Ürdün'e hizmet etmek, halkını, anayasasını ve kanunlarını korumaktır. Hiçbir şey ve hiçkimse Ürdün'ün güvenliği ile istikrarının önüne geçemez. Bu emaneti korumak için gerekli önlemleri almak gerekiyordu." ifadelerine yer verdi.

Meseleyi Haşimi Kraliyet ailesi içinde halletmek istediğini, bu kapsamda Prens Hamza konusuyla ilgilenmesi için amcası Hasan Bin Tallal'ı görevlendirdiğini belirten Kral Abdullah, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Prens Hamza, aile önünde, babalarının ve dedelerinin yolunda kalacağı, Ürdün'ün çıkarını ve yasalarını her şeyin üzerinde tutacağına dair söz verdi. Kendisi bugün ailesiyle birlikte sarayında, gözetimim altında. Diğer taraflarla ilgili de soruşturma devam ediyor. "

Kral Abdullah, ülkesinin yeni tip koronavirüs salgınının olumsuz etkilediği ekonomik sorunları bulunduğunu, ülkenin karşı karşıya kaldığı zorlukların farkında olduklarını aktardı.