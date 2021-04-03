İsrailli gazeteci Barak Ravid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin ardından Ürdün ordusundan yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

Ravid, söz konusu mesajda Ürdün Krallığının istikrarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ve durumun kontrol altında olduğu ifadesine yer verildiğini aktardı.