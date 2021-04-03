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    • 03.04.2021 23:18
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    mi? , Kralı 2. ullah'ın kardeşi 'in gözaltında olduğunu duyurdu

    Kralı 2. ullah'ın kardeşi 'in gözaltına alındığı ve başkent 'daki Sarayı'nda gözetim altında tutulduğu iddia edildi.

    AA
    Ürdün Kralı'nın kardeşi gözaltında

    ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Kral Hüseyin'in en büyük oğlu ve Kral 2. Abdullah'ın abisi Prens Hamza bin Hüseyin ve 20 kişi "ülkenin istikrarına tehdit olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı.

    Prensin, başkent Amman'daki Sarayı'nda tutulduğu aktarılırken, gözaltına alınanlar arasında ülkenin güvenlik teşkilatından kişiler olduğu ifade edildi.

    Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan haberde ise Prens Hamza'nın gözaltına alındığı ya da ev hapsinde tutulduğu iddiaları yalanlandı.

        Daha önce PETRA'da yer alan haberde eski Kraliyet Divanı Başkanı Basım İbrahim Avadallah ve bazı kişilerin gözaltına alındığı aktarılmıştı.

        ÜRDÜN'ÜN GÖZALTILAR SONRASI İSRAİL'E "DURUM KONTROL ALTINDA" MESAJI MI GÖNDERİLDİ?

        Ürdün yönetiminin, ülkede çok sayıda kişinin gözaltına alınmasına ilişkin haberlerin ardından İsrail'e durumun kontrol altında olduğu yönünde mesaj gönderdiği iddia edildi.

        İsrailli gazeteci Barak Ravid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ürdün'de çok sayıda kişinin gözaltına alındığı yönündeki haberlerin ardından Ürdün ordusundan yetkililerin İsrailli mevkidaşlarına bir mesaj gönderdiğini öne sürdü.

        Ravid, söz konusu mesajda Ürdün Krallığının istikrarına yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı ve durumun kontrol altında olduğu ifadesine yer verildiğini aktardı.

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        Haberler Dünya Darbe mi? Washington Post, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın kardeşi Prens Hamza bin Hüseyin'in gözaltında olduğunu duyurdu