



MİG-31 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI

Açıklamada, "7 Nisan 2021'de Rusya'nın, Norveç sınırına yakın bir noktada Rusya devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi. Hava hedefini belirlemek ve bir MiG-31 savaş uçağı Rusya devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için Kuzey Filosu Hava Kuvvetleri'nden kalkış yaptı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Falcon-20 tipi keşif uçağı olduğunu belirleyerek, Barents Denizi üzerinde eşlik etti. Uçak Rusya sınırlarından uzaklaştırıldıktan sonra Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde üsse döndü" denildi.