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    • Dünya
    • 07.04.2021 18:23
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    • 07.04.2021 18:23
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    'nde gergin anlar! ve savaş uçakları...

    Ulusal Savunma Yönetim Merkezi, üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaşan ’ne ait bir keşif uçağının Rus savaş uçağı tarafından engellendiğini açıkladı.

    İHA
    Barents Denizi'nde gerginginlik! Rusya ve Norveç...

    Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Falcon-20 tipi keşif uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yaptığı sırada Rusya sınırlarına yaklaştığı gerekçesiyle Rus Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-31 tipi savaş uçağı tarafından engellendiği belirtildi.



    MİG-31 SAVAŞ UÇAĞI HAVALANDI
    Açıklamada, "7 Nisan 2021'de Rusya'nın, Norveç sınırına yakın bir noktada Rusya devlet sınırına yaklaşan bir hava hedefi tespit edildi. Hava hedefini belirlemek ve bir MiG-31 savaş uçağı Rusya devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için Kuzey Filosu Hava Kuvvetleri'nden kalkış yaptı. Rus avcı uçağının mürettebatı, hava hedefini Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Falcon-20 tipi keşif uçağı olduğunu belirleyerek, Barents Denizi üzerinde eşlik etti. Uçak Rusya sınırlarından uzaklaştırıldıktan sonra Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde üsse döndü" denildi.



    "RUSYA DEVLET SINIRININ İHLAL EDİLMESİNE İZİN VERİLMEDİ"
    Ayrıca, Rus savaş uçağının hava sahasının kullanımına ilişkin Uluslararası Hava Sahası Kullanım Kurallarına sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, "Rusya devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmedi" ifadeleri kullanıldı.

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