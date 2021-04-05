Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde vaka sayıları fırladı. Aşılama, tedarik sıkıntısı nedeniyle yavaşladı. İngiliz The Economist dergisi ise Avrupa'daki aşı savaşını kapağına taşıdı. "Nerede hata yapıldı?" başlığıyla çıkan sayıda ilginç detaylar vardı.
Şırınga ucunda yırtık Avrupa Birliği bayrağının bulunduğu kapak, aşının AB'de çatlaklara yol açtığı şeklinde yorumlandı. Dergideki metinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in doğru karar alamadığı vurgulandı. "Amerika'nın yüzde 38'i, İngiltere'nin yüzde 58'i aşılandı. AB'de ise bu rakam yüzde 14 kaldı" ifadesi kullanıldı.
Şırınga ucunda yırtık Avrupa Birliği bayrağının bulunduğu kapak, aşının AB'de çatlaklara yol açtığı şeklinde yorumlandı. Dergideki metinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in doğru karar alamadığı vurgulandı. "Amerika'nın yüzde 38'i, İngiltere'nin yüzde 58'i aşılandı. AB'de ise bu rakam yüzde 14 kaldı" ifadesi kullanıldı.