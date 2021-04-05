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    , ’ni ve ’i hedef aldı: Parçalanmış bayraklı kapak

    , ’nin aşı politikasını eleştirdi. Son kapağında parçalanmış bayrağına yer verdi. ’i hedef gösterdi.

    Kapak oldular
    Avrupa Birliği () ülkelerinde vaka sayıları fırladı. Aşılama, tedarik sıkıntısı nedeniyle yavaşladı. dergisi ise 'daki aşı savaşını kapağına taşıdı. "Nerede hata yapıldı?" başlığıyla çıkan sayıda ilginç detaylar vardı.

    Şırınga ucunda yırtık bayrağının bulunduğu kapak, aşının AB'de çatlaklara yol açtığı şeklinde yorumlandı. Dergideki metinde Başkanı 'in doğru karar alamadığı vurgulandı. "'nın yüzde 38'i, 'nin yüzde 58'i aşılandı. AB'de ise bu rakam yüzde 14 kaldı" ifadesi kullanıldı.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


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    Haberler Dünya The Economist, Avrupa Birliği’ni ve Ursula von der Leyen’i hedef aldı: Parçalanmış AB bayraklı kapak