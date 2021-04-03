Yunan Genelkurmay Başkanı Floros haddini aştı!

Atina Haber Ajansı'na (ANA) göre, Washington'daki Yunan-Amerikan Enstitüsü'nün (AHİ) düzenlediği bir etkinlikte telekonferans aracılığıyla konuşan Floros, "ABD'nin geçen yıldan beri, bizi artık başka bir bakış açısıyla dinlemesinden çok sevinçliyim. Türkiye'nin bölgede istikrarsızlık yaratan bir provokatör gibi hareket ettiğini söylerken ne kastettiğimizi, artık daha iyi anlıyorlar. Bölgedeki tek kargaşacı Türkiye'dir. Türkiye'den tek şikâyetçi olan biz değiliz. Başka ülkeler de şikâyetçi. Bu da hem bizim için hem bölge için çok iyi bir şey, Türkiye, Doğu Akdeniz'de ortak istikrarsızlık paydasıdır" diyerek haddini aşan açıklamalarda bulundu.



'KARASULARI SAKLI HAKKIMIZ'

Floros, 'casus belli' için 'gayrı ciddi' derken, Yunanistan'ın karasularını genişletmesinin "yasal egemenlik hakkı" olduğunu öne sürdü. Floros, Yunan hükümetinin, karasularını "istediği ve uygun gördüğü bir zamanda genişletme hakkına sahip olduğunu ve bu hakkı saklı tuttuğunu" sözlerine ekledi. Yunanistan ile ABD arasındaki savunma ilişkilerinin, tarihteki en yüksek düzeyde bulunduğunu belirten Floros, Yunan silahlı kuvvetlerini güçlendirmenin ABD'nin çıkarına olduğunu savundu.