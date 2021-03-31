Bölge basınında çıkan habere göre, Covas, düzenlediği basın toplantısında, yapılan analizler neticesinde Sao Paulo eyaletine bağlı Sorocaba kentinde Kovid-19'un Güney Afrika varyantı ile benzer özelliklere sahip yeni bir türüne rastladıklarını açıkladı.
DAHA BULAŞICI TÜRÜNÜN MUTASYONA UĞRAMIŞ HALİ
Covas, virüsün görüldüğü kişinin, Güney Afrika'ya seyahat etmediği ve oraya seyahat eden herhangi bir kişiyle de temas halinde olmadığı, bu nedenle yeni türün, ülkenin Amazonas eyaletine bağlı Manaos şehrinde ortaya çıkan daha bulaşıcı türünün mutasyona uğramış hali olabileceğini söyledi.
Virüsün görüldüğü kişi ile temasta bulunanların karantinaya alındığını belirten Covas, bu türün henüz bir kişide görüldüğünü ve aynı türün neden olduğu vakaların varlığının araştırıldığını sözlerine ekledi.
Yaklaşık 700 bin nüfuslu Sorocaba kenti, Brezilya'da Kovid-19'dan en çok etkilenen Sao Paulo eyaletinin iç kesimlerinde yer alıyor.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.
SON 24 SAATTE 3 BİN 869 KİŞİ ÖLDÜ
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 3 bin 869 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 321 bin 515'e çıktı. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kaydedildi.
Ülkede bir günde en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı art arda ikinci gün kayda geçti.
Son 24 saatte 90 bin 638 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 12 milyon 748 bin 747'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 169 bin 937'ye yükseldi.
Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.
Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.