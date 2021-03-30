30-50 yaş grubunda koronavirüs daha sık gözleniyor! Mutasyon sonrası gençleri bekleyen tehlike

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de aşılama etkisini gösteriyor. 65 yaş üstünde COVID-19 hasta sayısı düşüşe geçti. Buna karşın 30-50 yaş grubunda koronavirüs daha sık gözleniyor. Bunun sebebinin ise COVID-19'un İngiltere varyantı olduğu tahmin ediliyor.

30.03.2021 12:12 - Son Güncelleme: 30.03.2021 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





