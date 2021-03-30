30-50 yaş grubunda koronavirüs daha sık gözleniyor! Mutasyon sonrası gençleri bekleyen tehlike
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de aşılama etkisini gösteriyor. 65 yaş üstünde COVID-19 hasta sayısı düşüşe geçti. Buna karşın 30-50 yaş grubunda koronavirüs daha sık gözleniyor. Bunun sebebinin ise COVID-19'un İngiltere varyantı olduğu tahmin ediliyor.
30.03.2021 12:12
- Son Güncelleme: 30.03.2021 12:24
Koronavirüsle mücadelede aşılamayla birlikte yeni bir sürece girildi. Aşılama çalışmaları halen aşamalar halinde devam ederken olumlu sonuçları hastane kayıtlarına yansımaya başladı.
Yüksek riskli grupta yer alan 65 yaş üstü hastaların sayısı giderek azalıyor. Ancak 30-50 yaş arası hastalarda gözle görülür bir artış söz konusu. Bunun sebebinin ise COVID-19'un İngiltere varyantı olduğu tahmin ediliyor.
AŞI OLAN YAŞ GRUPLARINDA HASTALIK AZALDI
TRT Haber'in haberine göre Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlyas Dökmetaş hasta yaş gruplarına ilişkin gözlemlerini şöyle anlatıyor:
"Şu anda kliniğimizde ve hastanelerimizde yatan hastaları değerlendirdiğimizde, 65 yaş üstü hasta seviyesi eskiye göre çok azaldı. 40-50 yaş arası hasta yoğunluğumuz ise 65 yaş üstü hastalara nazaran arttı."
Hasta yaş gruplarındaki yeni tabloda aşılamanın etkili olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Dökmetaş, "Aşı yaptırdığı halde gelenler de oluyor ama klinik durumları daha iyi. Bu nedenle aşıyı öneriyoruz" diyor ve devam ediyor: