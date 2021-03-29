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    • Dünya
    • 29.03.2021 17:46
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    • 29.03.2021 17:57
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    Kabe’de, ayında salgın tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacak: ler 10 rekat kılınacak

    ayının gelmesiyle birlikte da büyük heyecan yaşanırken pandemi tedbirlerinde herhangi bir gevşeme olmayacak. ’da Kabe ve ’de Ramazan ayı hazırlıkları (Kovid-19) salgını kapsamında tamamlandı. Bu yıl Ramazan ayında larının 20 yerine 10 rekat kılınacağı, itikaf yapılmayacağı belirtildi.

    DHA
    Kabe’de Ramazan'da salgın tedbirleri devam edecek

    Suudi Arabistan'da Kabe ve Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, koronavirüs salgını da dikkate alınarak tamamlandı. Yerel medya, salgın kapsamında daha önce uygulanan tedbirlerin aynı şekilde devam edeceğini duyurdu.

    TERAVİH NAMAZLARI 10 REKAT KILINACAK

    Yetkililer, Ramazan ayında teravih namazlarının 20 yerine 10 rekat kılınacağını ve itikaf yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan, Kabe'deki Mataf alanının sadece tavaf için açık olacağı, bu alanda namaz kılınmayacağı ifade edildi. Ayrıca, namaz kılındığı vakitlerde yaşlı ve engellilerin de kendilerine ayrılan bölümlerde namazlarını kılacakları bildirildi.

    SUUDİ ARABİSTAN'DA SON DURUM

    Suudi Arabistan'da son açıklanan verilere göre 388 bin 866 kişide koronavirüs tespit edildi. Ülkede 6 bin 656 kişi virüsten hayatını kaybederken; 377 bin 304 kişinin virüsü yenerek iyileştiği açıklandı. Ülkede aktif vaka sayısı 4 bin 906 olarak duyuruldu.

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    Haberler Dünya Kabe’de, Ramazan ayında salgın tedbirlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacak: Teravihler 10 rekat kılınacak