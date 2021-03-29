AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den 'Türkiye' mesajı: Aktif şekilde çalışmaya devam etmeliyiz

TÜRKİYE - AB İLİŞKİLERİ

"Bir başka cephede, yani daha önce birçok gerginliğin bulunduğu Türkiye-AB ilişkilerinde ise haberler bir nebze daha iyi." ifadesini kullanan Borrell, geçen hafta başında AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla yaptıkları toplantıda genel söylemde ve Doğu Akdeniz'deki durumda iyileşme olduğu konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Borrell, aynı zamanda Türkiye'nin iç meselelerinde HDP'nin kapatılması için açılan dava ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması gibi 'endişe verici' gelişmeler gördüklerini yazdı.