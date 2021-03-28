"ABD KABULLENMEK ZORUNDA"

Eski dışişleri bakanı, AB'nin dikkatsiz tutumunu eleştirerek, güçlü Türkiye-Rusya ilişkisine de göndermede bulundu. "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara, S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek" ifadelerini kullanan Frattini, ABD'nin de bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu ifade etti.

"ENERJİ MERKEZİ HALİNE GELDİ"

Verdiği röportajda Türkiye'nin Kafkaslar ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla olan bağlarıyla çoktan bir enerji merkezi haline geldiğini söyleyen Frattini, ülkenin Libya ile kurduğu güç birliği sayesinde tek bir hamleyle tüm Avrupa'yı es geçerek Doğu Akdeniz'de kurduğu üstünlüğü de dikkat çekti.