Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.03.2021 18:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.03.2021 18:35
    ABONE OL

    'nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini'den dikkat çeken açıklaması: Vazgeçmesi zor bir ortak

    Avrupa'dan itiraf niteliğinde açıklaması geldi. 'nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, basınına verdiği bir röportajda Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Türkiye’nin stratejik önemine vurgu yapan Frattini Türkiye'nin vazgeçmesi zor bir stratejik ortak olduğunu söyledi. meselesine de değinen Frattini, "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara, S-400 füzelerini 'ya iade etmeyecek" ifadelerini kullandı. ve 'nin de bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu söyledi.

    Türkiye vazgeçmesi zor bir ortak

    Avrupa'dan itiraf niteliğinde Türkiye açıklaması geldi. İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini, İtalyan basınına verdiği bir röportajda Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    Frattini, İtalya Başbakanı Draghi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son telefon görüşmesine dikkat çekti. İtalya ile Türkiye'nin arasındaki stratejik bağın çok eskilere dayandığını belirten Frattini, kendi görev yaptığı dönemde Türkiye ile olan ilişkileri en iyi seviyede tutmaya çalıştığını anlattı.

    "AB TÜRKİYE'Yİ DIŞLAYARAK BÜYÜK BİR HATA YAPTI"
    Sabah'ın haberine göre, Türkiye'nin gerek stratejik konumu, gerekse güç potansiyeli durumundan iyi geçinilmesi gereken bir ülke olduğunu vurgulayan Frattini, Türkiye'nin İran, Rusya ve Çin eksenine girmemesi için kendi döneminde İngilizlerle birlikte 'Türkiye'nin dostları' adlı bir grup oluşturduklarını ifade etti.

        Ancak dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in, Türkiye'nin AB ile olan ilişkilerine kapıyı kapattığını söyleyen eski bakan, bunun büyük bir hata olduğunu vurguladı. Giderek güçlenen bir Türkiye'nin, bugün başta Rusya ile olan S-400 iş birliği olmak üzere bölgedeki diğer devletlerle sağlam bağlar kurduğuna dikkat çeken Frattini, bu durumun AB'nin çıkarlarına aykırı olduğunu ifade etti.

        "ABD KABULLENMEK ZORUNDA"
        Eski dışişleri bakanı, AB'nin dikkatsiz tutumunu eleştirerek, güçlü Türkiye-Rusya ilişkisine de göndermede bulundu. "Beğen ya da beğenme, Türkiye vazgeçmesi zor bir stratejik ortak. Oyunun artık bittiğini hepimiz biliyoruz. Ankara, S-400 füzelerini Moskova'ya iade etmeyecek" ifadelerini kullanan Frattini, ABD'nin de bu durumu kabullenmek zorunda olduğunu ifade etti.

        "ENERJİ MERKEZİ HALİNE GELDİ"
        Verdiği röportajda Türkiye'nin Kafkaslar ve Karadeniz'den geçen gaz ve petrol boru hatlarıyla olan bağlarıyla çoktan bir enerji merkezi haline geldiğini söyleyen Frattini, ülkenin Libya ile kurduğu güç birliği sayesinde tek bir hamleyle tüm Avrupa'yı es geçerek Doğu Akdeniz'de kurduğu üstünlüğü de dikkat çekti.

        "TÜRKİYE KAFKASLAR'DA HERKESTEN DAHA ÇOK SÖZ SAHİBİ"
        Azerbaycan-Ermenistan savaşı sırasında, Minsk grubunun boşa çıkan uzlaşma çabaları karşısında Başkan Erdoğan ve Putin'in tek müdahalesinin bölgedeki savaşa son noktayı koyduğunu söyleten Frattini, "Kafkasya ve Dağlık Karabağ'da Türkiye ve Rusya, diğer tüm devletlere göre daha fazla söz sahibi" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Dünya İtalya'nın eski Dışişleri Bakanı Franco Frattini'den dikkat çeken Türkiye açıklaması: Vazgeçmesi zor bir ortak