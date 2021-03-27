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    • 28.03.2021 01:42
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    Facebook'tan Başkanı Maduro'nun hesabına 'koronavirüs' kısıtlaması!

    Facebook, Başkanı 'nun hesabını kısıtladı. Facebook kısıtlama sebebi olarak Maduro'nun yeni tip koronavirüs salgını hakkında yanlış bilgi yaydığını öne sürdü.

    AA
    Facebook Maduro'yu kısıtladı!

    Facebook, Başkanı 'nun hesabını kısıtladı.

    "İLAÇ KULLANMAYA TEŞVİK ETTİ" İDDİASI
    Sosyal medya platformuna göre, Maduro, Kovid-19'a karşı iyi geldiğini iddia ettiği bir ilacın kullanımını teşvik ederek Facebook'un politikalarını ihlal etti.

    Maduro'nun söz konusu ilacı teşvik ettiği videosunu platformundan kaldıran Facebook, Venezuela Devlet Başkanı'nın hesabını da 30 günlüğüne dondurdu.

    Maduro, Facebook'un kaldırdığı videoda kekikten yapılan Carvativir ilacından "mucize" diye bahsetmiş ve koronavirüsü önlemede ve tedavide kullanılabileceğini iddia etmişti.

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    Haberler Dünya Facebook'tan Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun hesabına 'koronavirüs' kısıtlaması!