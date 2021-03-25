Donald Trump'a karşı girdiği yarışı kazanan Joe Biden'ın ABD Başkanlığı çok uzun sürmeyeceğe benziyor. Son olarak geçtiğimiz hafta uçağa binerken merdivenlerde 3 defa düşen Biden şimdi de gazetecilere açıklama yaparken ne söyleyeceğini unuttu.
DONDU KALDI
ABD Başkanı Joe Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i ülkenin Meksika sınırındaki göçmen akını ile ilgilenmesi ve ilgili ülkeler ile çalışmaları yürütmesi için görevlendirdi.
Bu görevlendirme sonrası gazetecilere açıklama yaparken bir anda dondu kaldı. Cümlesini tamamlayamayan Biden'ın imdadına ise danışmanları yetişti, gazeteciler apar topar salondan çıkarıldı.