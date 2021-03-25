İLK DEĞİL

Joe Biden'ın kameralar karşısında bu duruma düşmesi ilk değil. Henüz başkan adayıyken kameralar karşısında gaf yapan veya cümlesini unutan Biden'ın bu zamana kadar düştüğü durumlar şunlar:

-Adaylık sürecinde kendisini başkan adayı olarak değil. Senato adayı olarak tanıttı "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." dedi.