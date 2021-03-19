İLK GAFI DEĞİL

Bu Biden'ın ilk gafı değil! Joe Biden Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini belirterek, "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu." ifadelerini kullanmıştı.