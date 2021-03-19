ABD'ni 80'e merdiven dayamış yeni Başkanı Joe Biden daha seçilmeden gaflarıyla gündem olurken seçildikten sonra da gaflarına son gaz devam ediyor. Biden, Putin'e laf attıktan sonra yaptığı gafla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
"ABD BAŞKANI KAMALA HARRIS"
Koronavirüs salgını ile alakalı Beyaz Saray'da ulusa sesleniş konuşması yapan Biden, konuşmasının bir bölümünde kendisinin ABD Başkanı olduğunu unuttu. Amerika'nın başkanının, yardımcısı Kamala Harris olduğunu söyledi.
PUTIN'E "KATİL" DEDİ CEVAP GECİKMEDİ
Önceki gün Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesine ilişkin soruları yanıtlayan Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "katil" olduğu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceği" değerlendirmesinde bulundu.