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    • 22.03.2021 16:38
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    SON DAKİKA: Devlet Başkanı yarın koronavirüs aşısı olacak

    Son dakika haberi: Devlet Başkanı , yarın koronavirüs aşısı olacağını duyurdu. Rusya, koronavirüse karşı 3 aşı geliştirirken Putin hangi aşıyı olacağını ise açıklamadı. Biden'ın "Putin katil" açıklamasının ardından gerilen ABD-Rusya ilişkilerinde Putin'in dün servis edilen fotoğrafları oldukça dikkat çekiciydi. Aktif olarak sporla uğraşan Putin'in yarın aşı olurken de çektireceği pozlarla mesaj vermesi bekleniyor.

    DHA
    Putin yarın aşı olacak

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, yarın aşı olacağı duyuruldu. Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Yarın aşı olacağım" dedi.



    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta aşı olacağını duyurdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, "Aşı olmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Yarın, aşı olmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.



    HANGİ AŞIYI OLACAĞI AÇIKLANMADI
    Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının 'Putin'in hangi aşıyı olacağı' sorusunu yanıtladı. Peskov, "Üç aşımızdan birini olacak" dedi ancak hangi aşıyı olacağını belirtmedi.

        RUSYA'NIN 3 AŞISI BULUNUYOR
        Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, şubat ayında video konferans yoluyla yetkililerle yaptığı toplantıda, ülkesindeki Covid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



        Aşı çalışmalarında bugün "sevindirici bir haber" aldıklarını belirten Mişustin, "Çumakov Merkezi, bugün Covid-19'a karşı geliştirdikleri 'CoviVac' adlı aşıyı tescil etti" dedi.



        Mart ortasında ilk 127 bin doz aşının sivil kullanım için hazır olacağına işaret eden Mişustin, "Rusya, Covid-19'u önlemek için üç aşının geliştirildiği dünyadaki tek ülkedir" diye konuştu.



            Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Covid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVacCorona" adlı aşı ise Ekim 2020'de tescil edilmişti.
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