Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 22.03.2021 13:17
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 13:17
    ABONE OL

    Son dakika: Başbakanı liderleriyle aşı tedariği krizine ilişkin görüşecek

    ülkeleri, 25 Mart’ta ’le birlikten ayrılan ’ye yönelik ‘aşı tedariki yasağı’ önerisini görüşecek. Olası bir tedarik yasağında aşı programının iki aylık bir gecikmeye uğraması riskiyle karşı karşıya kalan İngiltere’de Başbakan , AB liderlerine seslenecek. Başkanı , koronavirüs aşılarındaki ihracatta orantılılık ve karşılıklılık görmek istediklerini ifade ederek, AB’nin aşı tedarikini kısıtlayabileceklerini belirtti. Bu kapsamda , “AB'den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler için geçerli olabilir” dedi ve İngiltere’yi işaret etti “Tüm seçenekler masada” diyen Von der Leyen’in bu açıklamasının ardından İngiliz yetkililer, AB’yi verdiği taahhütlere uymaya davet etti.

    AB'de aşı krizi! Boris Johnson...

    (AB) ülkeleri, 'ye aşı ihracatını durdurmaya yönelik bir öneri üzerine fikir ayrılığı yaşıyor. İngiltere'nin koronavirüs (Covid-19) aşı programı, olası bir yasak karşısında iki aylık bir gecikmeyle karşı karşıya kalabilir. Bu kapsamda İngiltere Başbakanı 'ın, AB ülkelerinin liderleriyle görüşeceği belirtildi.

    Avrupa Birliği ülkeleri, 25 Mart'ta 'le birlikten ayrılan İngiltere'ye yönelik 'aşı tedariki yasağı' önerisini görüşecek. Olası bir tedarik yasağında aşı programının iki aylık bir gecikmeye uğraması riskiyle karşı karşıya kalan İngiltere'de Başbakan Boris Johnson, AB liderlerine seslenecek. Halihazırda Başkanı , Başbakanı ve Başbakanı ile görüştüğü ifade edilen Johnson'ın Perşembe günü yapılacak görüşmede söz alacağı ifade edildi.



    İNGİLTERE, AB'Yİ VERDİĞİ TAAHHÜTLERE SAYGI DUYMAYA ÇAĞIRDI
    Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula , koronavirüs aşılarındaki ihracatta orantılılık ve karşılıklılık görmek istediklerini ifade ederek, AB'nin aşı tedarikini kısıtlayabileceklerini belirtti. Bu kapsamda Von der Leyen, "AB'den daha yüksek aşılama oranlarına sahip ülkeler için geçerli olabilir" dedi ve İngiltere'yi işaret etti "Tüm seçenekler masada" diyen Von der Leyen'in bu açıklamasının ardından İngiliz yetkililer, AB'yi verdiği taahhütlere uymaya davet etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Son dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Birliği liderleriyle aşı tedariği krizine ilişkin görüşecek