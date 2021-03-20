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    • 20.03.2021 19:44
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    'de yasaklarına karşı ayaklanma! Çok sayıda gözaltında

    'de yeni tip (Kovid-19) yasakları bu hafta da edildi. polisi Parlamento önünde gösteri düzenleyen binlerce göstericiye müdahale etti. muhabiri 'da yaşananları aktardı. Düven, çok sayıda İngilizin gözaltına alındığını bildirdi.

    AJANSLAR
    İngiltere'de koronavirüs yasaklarına karşı ayaklanma

    İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları sokaklarda ve caddelerde protesto gösterisi düzenledi.

    Protestocular Hyde Park Corner'da bir araya geldi. Güvenlik güçleri yürüyüş sırasında çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

    Aralık ayı içerisinden mutasyonun görüldüğü İngiltere'de yeni tedbirler alınmış günlük 60 bini geçen vaka sayıları 5 binlerin altına kadar gerilemişti.

    Alınan Kovid-19 tedbirlerine yönelik yasakları ise bir grup İngiliz protesto etmişti. Geçen hafta cumartesi düzenlenen protesto gösterileri bu hafta da devam etti.

        Parlamento önüne gelen sayıları 5 bini aşkın İngiliz, Kovid-19 yasaklarını protesto etti. Polisin göstericileri gözaltına almak istemesiyle birlikte arbede yaşandı.

        A Haber muhabiri Alpaslan Düven gösterilerin merkezi Londra'da yaşananları canlı yayında aktardı. Düven, çok sayıda gösteriicinin İngiliz polisi tarafından gözaltına alındığını ifade etti.

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