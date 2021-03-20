İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtları sokaklarda ve caddelerde protesto gösterisi düzenledi.
Protestocular Hyde Park Corner'da bir araya geldi. Güvenlik güçleri yürüyüş sırasında çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.
Aralık ayı içerisinden mutasyonun görüldüğü İngiltere'de yeni tedbirler alınmış günlük 60 bini geçen vaka sayıları 5 binlerin altına kadar gerilemişti.
Alınan Kovid-19 tedbirlerine yönelik yasakları ise bir grup İngiliz protesto etmişti. Geçen hafta cumartesi düzenlenen protesto gösterileri bu hafta da devam etti.