Koronavirüsü hiçe saydı! Rum lider Anastasiadis soluğu meyhanede aldı

ALTIN PASAPORT İTİRAFI ALKOL MASASINDA GELMİŞTİ

Öte yandan, Rum lideri Anastasiadis'in altın yumurtlayan tavuk diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesiminde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çiprasla Atinada bir eğlence masasında, Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim dediğini yazmıştı. Anastasiadisin kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis'in alkole olan düşkünlüğü nedeniyle bir çok kişi tepki gösteriyor.