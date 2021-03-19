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    • 19.03.2021 11:10
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    Koronavirüsü hiçe saydı! Rum lider Anastasiadis soluğu meyhanede aldı

    'ta Kovid-19 önlemlerinin gevşeltilmesi sonrası hükümet sırlarını alkol masasında deşifre etmesiyle eleştirilerin odağında olan  (GKRY) lideri , arkadaşlarıyla birlikte soluğu meyhanede aldı.

    DHA
    Anastasiadis'in tepki çeken fotoğrafı

    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) koronavirüs önlemlerinin gevşeltilmesi kararı sonrası hakkında alkole olan düşkünlüğü nedeniyle hükümet sırlarını ifşa edebileceği endişesi taşıyan Rum lider Nikos Anastasiadis eleştirilerin odağı oldu.

    MEYHANEDEKİ GÖRÜNTÜLERİ TEPKİLERE NEDEN OLDU
    Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis, arkadaşlarıyla meyhanede çekilen görüntüler ülkede tepkilere neden oldu. Kapalı alan yasağının sürdüğü hatırlatan bazı Rumlar, kaynak olarak resmi açıklamaları gösterdi. Rum lideri Anastasiadis,eleştirilere ilişkin açıklama yapmadı.

    ALTIN PASAPORT İTİRAFI ALKOL MASASINDA GELMİŞTİ
    Öte yandan, Rum lideri Anastasiadis'in altın yumurtlayan tavuk diye nitelendirdiği, yatırım karşılığı yabancılara satılan AB pasaportları nedeniyle Türklerle anlaşmak istemediğini ileri süren Kathimerini gazetesinin Rum Kesiminde yayın yapan baskısının genel yayın yönetmeni Andreas Paraskos, Anastasiadis, dönemin Yunan Başbakanı Çiprasla Atinada bir eğlence masasında, Altın pasaportlardan ofisime 300 milyon euro geldi, hepsini özel uçakla Şeysel adalarına gönderdim dediğini yazmıştı. Anastasiadisin kızı Elsa ile ortak hukuk bürosunun yatırım karşılığı vatandaşlık satışlarına aracılık yapıp kazanç sağladığı biliniyor. Anastasiadis'in alkole olan düşkünlüğü nedeniyle bir çok kişi tepki gösteriyor.
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    Haberler Dünya Koronavirüsü hiçe saydı! Rum lider Anastasiadis soluğu meyhanede aldı