Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) en az 2.5 milyon Euro yatırım yapanlara vatandaşlık ve AB genelinde vizesiz seyahat hakkı verilmesini sağlayan "altın pasaport" uygulaması skandalının yankıları devam ediyor. Konuyla ilgili oluşturulan Araştırma Komitesi Kurulu ilk çalışmalarına başladı. Komiteye ilk ifade veren isim Rum lideri Nikos Anastasiadis oldu.
ANASTASİADİS'TEN İLK SAVUNMA
Rum Lider ifadesinde kabine için vatandaşlık başvurularının İçişleri Bakanlığı'nın ve diğer rutin kontrollerin tamamlandıktan sonra onaylanmasının temelde bir formalite olduğunu ileri sürdü.Tartışmalı yatırım programı yoluyla vatandaşlık soruşturmasında ifade veren Anastasiades, kabinenin İçişleri Bakanlığı tarafından vatandaş olmak isteyenlerin soruşturmasının tamamlandıktan sonra başvuruların bir özetini aldığını söyledi. Kendisine verilen belgede isimlerin kimler olduğunu içermediğini belirten Anastasiades kabinenin bir denetim komitesine dönüşemeyeceğini ve üyelerinin her başvurunun tüm prosedürlerini kontrol etmelerinin beklenemeyeceğini belirtti.
SUÇLAMALARI REDDETİ
Suçlamaları reddeden Anastasiades, bankalar, bakanlıklar ve kara para aklama ile mücadele birimi gibi çeşitli servisler tarafından bir dizi kontroller yapıldığını vurgulayarak; Suudi yatırımcıya ayrıcalıklı muamele yapmadığını ve vatandaşlık için uygun olması gerekenden daha fazla yatırım yaptığını sözlerine ekledi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA İFADE VERDİ
Rum lideri kızlarına ait olan hukuk bürosuyla ilgili "çıkar çatışması", Suudi şeyhinin özel uçağıyla yaptığı bedava seyahatler ve başka birçok konuyla ilgili olarak, yarın araştırma komitesinde "altın pasaportlar" konusunda ifade veren Anastasiadis,olağanüstü güvenlik önlemleri altında komitede ifade verdi.