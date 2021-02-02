SUÇLAMALARI REDDETİ

Suçlamaları reddeden Anastasiades, bankalar, bakanlıklar ve kara para aklama ile mücadele birimi gibi çeşitli servisler tarafından bir dizi kontroller yapıldığını vurgulayarak; Suudi yatırımcıya ayrıcalıklı muamele yapmadığını ve vatandaşlık için uygun olması gerekenden daha fazla yatırım yaptığını sözlerine ekledi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA İFADE VERDİ

Rum lideri kızlarına ait olan hukuk bürosuyla ilgili "çıkar çatışması", Suudi şeyhinin özel uçağıyla yaptığı bedava seyahatler ve başka birçok konuyla ilgili olarak, yarın araştırma komitesinde "altın pasaportlar" konusunda ifade veren Anastasiadis,olağanüstü güvenlik önlemleri altında komitede ifade verdi.