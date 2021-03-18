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    • 18.03.2021 14:52
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    SON DAKİKA: 'da kritik seçim tarihini Paşinyan açıkladı!

    Son dakika haberine göre, Başbakanı , 20 Haziran’da erken parlamento seçimlerine gidileceğini açıkladı. Paşinyan ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almış, Cumhurbaşkanı ise Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti.

    AA
    Ermenistan'da kritik tarihi Paşinyan açıkladı

    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkede 20 Haziran'da erken parlamento seçimine gidileceğini açıkladı.

    Paşinyan, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, bugün muhalefetteki Müreffeh Ermenistan Partisi lideri Gagik Tsarukyan ile görüştüğünü belirtti.

    Görüşmede, ülkedeki mevcut siyasi durumdan çıkış için en iyi yolun erken seçim olduğunun dile getirildiğini aktaran Paşinyan, "Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Benim Adımım Partisi ve Aydınlanmış Ermenistan Partisi ile yaptığımız istişareleri de göz önünde bulundurduğumuzda, Ermenistan'da erken parlamento seçimine 20 Haziran'da gidilecek." ifadesini kullandı.

        Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak, Paşinyan'a muhtıra vermişti. Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.


        İSTİFA ÇAĞRILARINI "DARBE GİRİŞİMİ" OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ
        Muhalefet yanlısı tutum sergileyen Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

        Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

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