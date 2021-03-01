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    • 01.03.2021 12:47
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    Son dakika: karışıyor! Göstericiler hükümet binasını bastı

    Başbakanı Nikol Paşinyan, 25 Şubat’ta ordu tarafından istifasının istenmesinin ardından destekçilerini yeniden meydanlara davet etmiş, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almayı reddeden Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ı darbecilerle birlikte hareket etmekle suçlamıştı. Son dakika haberine göre Ermenistan'da bir grup gösterici tüm güvenlik önlemlerini aşarak hükümet binasını bastı.

    Ermenistan'da hükümet binasına baskın!

    Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan hükümetine muhalif olan göstericiler hükümet binasını bastı.

    Ermenistan'da ordunun hükümete muhtıra vermesi ve Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını talep etmesiyle başlayan protestolar sürüyor.

    Siyasi krizin yaşandığı ve tansiyonun düşmediği ülkede, Paşinyan hükümetine muhalif göstericilerin hükümet binasına girdiği ifade edildi. Göstericilerin, " Paşinyan istifa, çek git" sloganları attığı ifade edildi.

    PAŞİNYAN'DAN MİTİNG HAMLESİ
    Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından "ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için" miting çağrısı yapmıştı.Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuşan Başbakan, 1 Mart'ta yürüyüş çağrısı yaparak, "Yarınki mitingin ve yürüyüşün amacı Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır.

    Çünkü ülkemizde güç halka aittir" ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca Erivan'da düzenlenecek mitinge Ermenistan'ın dört bir yanından olabildiğince çok insanın katılmasını umduğunu söyledi. Öte yandan, Paşinyan'a muhalif bir grup göstericinin bu akşam miting düzenleyeceği açıklandı.

        ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ
        Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesini istedi. İstifa çağrısını darbe girişimim olarak değerlendiren Paşinyan halkı sokağa çağırdı. Paşinyan, Genel Kurmay Başkanı'nı görevden aldı.Paşinyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la süren 6 haftalık çatışmaların ardından Ermenistan'da yoğun eleştiri almıştı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Interfax haber ajansının "acil" koduyla servis ettiği gelişme bölgede tansiyonu yükseltmişti.

        Açıklama yapan Paşinyan destekçilerini sokağa çağırmıştı. Paşinyan, "Silahlı Kuvvetler'in istifa çağrısında bulunması bir askeri darbe girişimidir" dedi. Paşinyan, canlı yayında halka 'Cumhuriyet Meydanı'nda toplanma çağrısı yapmıştı.

        9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti.

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