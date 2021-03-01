Çünkü ülkemizde güç halka aittir" ifadelerini kullandı. Paşinyan ayrıca Erivan'da düzenlenecek mitinge Ermenistan'ın dört bir yanından olabildiğince çok insanın katılmasını umduğunu söyledi. Öte yandan, Paşinyan'a muhalif bir grup göstericinin bu akşam miting düzenleyeceği açıklandı.