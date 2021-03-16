Açıklamada, tatbikatların yeni tip koronavirüsle ( Kovid-19 ) mücadele kapsamında gereken önlemler alınarak yapılacağı ve NATO savaş gemilerinin 18 Mart'ta Gürcistan'dan ayrılacağı kaydedildi.

" Liman ziyareti, Gürcistan deniz kuvvetleri ve NATO üyesi ülkeler arasındaki iş birliği uyumluluğunu artırmayı amaçlamaktadır. " ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu tatbikatların Karadeniz'in güvenliği için büyük önem taşıdığı belirtildi.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polis İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, SNMG2'de yer alan 4 savaş gemisinin Gürcü tarafıyla yapılacak deniz tatbikatı için dün Gürcistan kara sularına geldiği bildirildi.

TCG Kemalreis'in de aralarında olduğu NATO savaş gemileri, ortak tatbikat için Gürcistan'a geldi