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    • Dünya
    • 16.03.2021 17:46
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    • 16.03.2021 17:56
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    'in de aralarında olduğu savaş gemileri, ortak tatbikat için 'a geldi

    ne ait fırkateynlerinden 'in (F-247) de aralarında yer aldığı Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG2) gemileri ortak deniz tatbikatı için 'ın limanına geldi. İşte NATO tatbikatı hakkında yapılan açıklama...

    AA
    NATO savaş gemileri Gürcistan'da

    Gürcistan İçişleri Bakanlığı Sınır Polis İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, SNMG2'de yer alan 4 savaş gemisinin Gürcü tarafıyla yapılacak deniz tatbikatı için dün Gürcistan kara sularına geldiği bildirildi.

    "Liman ziyareti, Gürcistan deniz kuvvetleri ve NATO üyesi ülkeler arasındaki iş birliği uyumluluğunu artırmayı amaçlamaktadır." ifadelerine yer verilen açıklamada, söz konusu tatbikatların Karadeniz'in güvenliği için büyük önem taşıdığı belirtildi.

    Açıklamada, tatbikatların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gereken önlemler alınarak yapılacağı ve NATO savaş gemilerinin 18 Mart'ta Gürcistan'dan ayrılacağı kaydedildi.

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