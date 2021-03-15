NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin ve Rusya ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.
ÇİN VE RUSYA'YI DOĞRUDAN TEHDİT GÖRMÜYORUZ
Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi'nde yaptığı konuşmada, NATO'nun Çin ve Rusya'dan doğrudan askeri tehdit görmediklerini ifade etti.
Stoltenberg, "NATO müttefiklerine karşı Çin'den veya Rusya'dan herhangi bir tehdit görüp görmediği" sorusu üzerine "Herhangi bir NATO müttefikine karşı yakın bir askeri saldırı tehdidi görmüyorum" yanıtını verdi.
"BİR MÜTTEFİK SALDIRIYA UĞRARSA..."
NATO'nun 'eğer bir müttefik saldırıya uğrarsa diğer müttefikler de cevap verecektir' fikri üzerine kurulu olduğunun altını çizen Stoltenberg, "Bu, Avrupa'da 70 yıldan fazladır barışın tesis edilmesindeki ana nedenlerden biridir" ifadelerini kullandı.