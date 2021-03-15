NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Çin ve Rusya ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

ÇİN VE RUSYA'YI DOĞRUDAN TEHDİT GÖRMÜYORUZ

Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi ve Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi'nde yaptığı konuşmada, NATO'nun Çin ve Rusya'dan doğrudan askeri tehdit görmediklerini ifade etti.